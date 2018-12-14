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08:09 14.12.2018

Руководителю фракции "БПП" отказали в участии в программе "Право на власть" в четверг

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Руководителю фракции "БПП" отказали в участии в программе "Право на власть" в четверг

Руководителю фракции "Блок Петра Порошенко" Артуру Герасимову отказали в участии в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, 13 декабря, где гостем также была лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба "БПП".

"Отказ Артуру Герасимову в участии в программе "Право на власть", гостем которой будет Юлия Тимошенко, является публичным доказательством политического союза между ней и владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским", - сказано в заявлении пресс-службы.

В информации отмечается, что А.Герасимов готов был сократить свое пребывание в Республике Корея, где он находится в составе парламентской делегации во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, и вернуться в Киев для участия в дискуссии с Ю.Тимошенко.

Кроме того, было отказано в участии и другим представителям партии "Блок Петра Порошенко", которые могли прийти на программу вместо лидера фракции (А.Герасимова – ИФ).

"Очевидно, что режим наибольшего благоприятствования для Юлии Тимошенко в программе "Право на власть", созданный владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским - яркое публичное доказательство политического союза, заключенного между ним и Тимошенко. В своих интервью Игорь Валерьевич неоднократно заявлял, что Тимошенко является его фаворитом в ходе президентской избирательной кампании. Однако, какой бы ни была позиция владельца или акционеров, в демократическом обществе она не может быть определяющим императивом для редакционной политики", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #телеканал #бпп #программа #участие
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