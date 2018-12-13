Ляшко требует поднять зарплату почтальонам до 5-7 тысяч гривен

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует не закрывать почтовые отделения и поднять зарплаты почтальонам.

"Почтальоны со всей Украины жалуются мне, что их переводят на 0,1 ставки - это 300 гривен! Вдумайтесь: 300 гривен за то, что они в жару, в гололед, на старых велосипедах возят баулы не только с газетами, но и с маслом, макаронами и печеньем. Их заставляют продавать, чтобы выполнить "план". Они что, торговые агенты?", - написал политик на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом он отметил, что если почтальонов доведут до увольнения - бабушки и дедушки в селах останутся без пенсий. К банкам они не пойдут, обещанные отделения "Ощадбанка" в областях так и не заработали, отметил О.Ляшко.

"Поэтому я продолжаю требовать: не смейте закрывать почтовые отделения, поднимите зарплаты почтальонам, и не до минималки, как было до сокращения, а хотя бы до 5-7 тысяч гривен", - подчеркнул лидер "радикалов".