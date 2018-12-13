"Последний шанс для бабушки": женщины-депутаты просят полицейских найти заказчиков антирекламы Тимошенко
Нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк и депутаты от "БПП" Ирина Геращенко и Мария Ионова обратились к председателю Нацполиции Сергею Князеву, председателю Госпотребслужбы Владимиру Лапе и главе столицы Виталию Кличко разобраться с появлением антирекламных билбордов председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает "Главком" со ссылкой на текст запроса от 29 ноября.
В документе говорится, что в ночь на 23 ноября на улицах Киева появились билборды с антирекламой Ю.Тимошенко и ее программы "Новый курс Украины". На них были изображены фотографии лидера "Батькивщины" и лозунги: "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 - последний шанс для бабушки".
Тогда в "Батькивщине" заявили, что "достоверно известно" о причастности к появлению билбордов Президента Украины Петра Порошенко. В то же время нардеп от "БПП" Сергей Березенко опроверг эту информацию, назвав антирекламу Ю.Тимошенко недостойным поступком.
"Кондратюк, Геращенко и Ионова просят полицию выяснить информацию о заказчиках, источников финансирования и общий тираж антирекламы против лидера "Батькивщины". Также заявители хотят услышать ответ от представителей власти и правоохранителей на вопрос, было ли получено согласие Юлии Тимошенко на использование в упомянутых материалах ее имя и изображение ", - отмечается в сообщении.