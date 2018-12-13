Выборы2019

Выборы

17:42 13.12.2018

"Последний шанс для бабушки": женщины-депутаты просят полицейских найти заказчиков антирекламы Тимошенко

1 мин читать
"Последний шанс для бабушки": женщины-депутаты просят полицейских найти заказчиков антирекламы Тимошенко

Нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк и депутаты от "БПП" Ирина Геращенко и Мария Ионова обратились к председателю Нацполиции Сергею Князеву, председателю Госпотребслужбы Владимиру Лапе и главе столицы Виталию Кличко разобраться с появлением антирекламных билбордов председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает "Главком" со ссылкой на текст запроса от 29 ноября.

В документе говорится, что в ночь на 23 ноября на улицах Киева появились билборды с антирекламой Ю.Тимошенко и ее программы "Новый курс Украины". На них были изображены фотографии лидера "Батькивщины" и лозунги: "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 - последний шанс для бабушки".

Тогда в "Батькивщине" заявили, что "достоверно известно" о причастности к появлению билбордов Президента Украины Петра Порошенко. В то же время нардеп от "БПП" Сергей Березенко опроверг эту информацию, назвав антирекламу Ю.Тимошенко недостойным поступком.

"Кондратюк, Геращенко и Ионова просят полицию выяснить информацию о заказчиках, источников финансирования и общий тираж антирекламы против лидера "Батькивщины". Также заявители хотят услышать ответ от представителей власти и правоохранителей на вопрос, было ли получено согласие Юлии Тимошенко на использование в упомянутых материалах ее имя и изображение ", - отмечается в сообщении.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жители Черкасской области видят своим президентом Юлию Тимошенко - опрос

Тимошенко призывает присоединиться к благотворительному марафону в помощь детям, лишенным родительской опеки

Тимошенко: Дело Семочко - очередное доказательство фальшивого патриотизма Порошенко

Тимошенко заключила с лидерами молодежных организаций пошаговый план развития Украины

Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

Тимошенко проводит в Киеве Всеукраинский молодежный форум

Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

Тимошенко рассказала, как снизить тарифы на коммуналку в Украине вдвое

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко требует поднять зарплату почтальонам до 5-7 тысяч гривен

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Кировоградской области - соцопрос

В Украине появится новая партия – "Оппозиционная платформа – За життя"

Новинский: "Оппоблок" оспаривает конституционность постановления парламента о Томосе

Черненко: Избирательный кодeкс готов к принятию в целом

Гриценко: Если власть выходит за рамки закона - значит, сядет в тюрьму

Наливайченко: Рассчитываю на поддержку Великобритании в освобождении из русского плена наших заключенных

Безсмертный подтвердил, что вел переговоры с Гриценко об объединении

Наливайченко: Скандал вокруг Семочко негативно влияет на имидж Украины

Андрей Садовый приглашает посетить в Киеве молодежный форум

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА