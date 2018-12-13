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17:21 13.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Кировоградской области - соцопрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Кировоградской области - соцопрос

В Кировоградской области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 24,1% тех, кто определился и будет голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года.

За шоумена Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса - 13,4%, Петра Порошенко - 12,9%, Олега Ляшко - 10,0%, Юрия Бойко - 9,6%, Анатолия Гриценко - 4,9%, Вадима Рабиновича и Александра Шевченко - по 4,1%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,9% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать голос 15,6%, за БПП "Солидарность" - 11,2%, "Оппозиционный блок" - 10,3%, "Радикальную партию" - 8,8%, партию "За життя" - 4,8%, "Гражданскую позицию" - 4,7%.

Рейтинг других партий менее 4%. В то же время 18% не определились с выбором.

Теги: #рейтинг #кировоградская_обл #выборы #опросы2019
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