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17:09 13.12.2018

В Украине появится новая партия – "Оппозиционная платформа – За життя"

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В Украине появится новая партия – "Оппозиционная платформа – За життя"

В Киеве состоялся второй этап съезда политической партии "За життя", в котором приняли участие представители всех региональных организаций этой политической силы, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

"Съезд единогласно проголосовал за изменения в устав партии, в частности, касающиеся изменения названия партии на "Оппозиционная платформа – За життя", а также вынес решения по ряду других организационных вопросов", - говорится в сообщении оппозиционной платформы.

Кроме этого, делегатами съезда было принято единогласное решение в ближайшее время провести еще один съезд, на котором будет выдвинут единый кандидат от оппозиции – Юрий Бойко – для участия в выборах президента Украины.

Теги: #за_життя #партия #оппозиционная_платформа
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