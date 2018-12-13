Черненко: Избирательный кодeкс готов к принятию в целом

Рабочая группа по разработке поправок в Избирательный кодекс практически завершила свою работу, документ готов к рассмотрению профильным комитетом и в сессионном зале, заявил глава рабочей группы, председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп от "БПП" Александр Черненко.

"Фактически рабочая группа завершила свою работу, осталось не очень много поправок, тем более, что большинство из них дублируются. Однако, рабочая группа не подменяет собой ни профильный комитет, ни сессионный зал парламента. Рабочая группа свою работу выполнила, далее - работа комитета" , - сообщил А.Черненко во время национального марафона "Роль граждан в политических реформах: Vox Civium 2.0" в комментарии "Украинской правде".

По его словам, работа над Избирательным кодексом в сессионном зале продлится около трех пленарных недель.

"Среди украинского общества есть убеждение, что нужно совершенствовать избирательные правила ... Если мы примем проект Избирательного кодекса весной 2019 года, то я не вижу трагедии, чтобы нормально подготовиться и провести парламентские выборы по новому закону", - отметил А.Черненко.