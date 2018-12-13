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14:16 13.12.2018

Наливайченко: Рассчитываю на поддержку Великобритании в освобождении из русского плена наших заключенных

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Наливайченко: Рассчитываю на поддержку Великобритании в освобождении из русского плена наших заключенных

В Лондоне лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко во время встречи с ведущими представителями британского бизнеса, банковского сектора, международных фондов - выпускниками Лондонской бизнес-школы (London Business School) обратился с просьбой посодействовать Украине в возращении из плена всех украинских узников совести, заложников, а также моряков, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, сообщается на официальном сайте политика.

Кроме этого, В.Наливайченко выступил с докладом, в котором рассказал о текущей ситуации Украины, противодействии российской агрессии.

Поблагодарив британское правительство и общественность за последовательную поддержку, политик подчеркнул важность продолжения предоставления Украине со стороны Великобритании помощи в политической, оборонной, политической и финансовой сферах.

Теги: #пленные #россия #украина #лондон #наливайченко
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