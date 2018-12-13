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13:25 13.12.2018

Наливайченко: Скандал вокруг Семочко негативно влияет на имидж Украины

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Наливайченко: Скандал вокруг Семочко негативно влияет на имидж Украины

Администрация президента несет ответственность за проверку кандидатов, претендующих на руководящие должности, в том числе в СБУ и контрразведку, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Ответственность за проверку, в том числе и контрразведывательной, перед назначением на высокие должности, особенно, которые идут по указам президента, несет Администрация президента. В частности там есть специальный отдел, который проводит подобного рода проверку", - сказал В.Наливайченко в эфире "112 Украина" комментируя скандал вокруг российских паспортов в семье первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщается на личном сайте политика.

Кроме того, по словам политика, президент Петр Порошенко не мог не видеть биографической справки С.Семочка, которая всегда прилагается к проекту указа при назначении кандидата.

В.Наливайченко отметил, что сейчас находится в Лондоне, и скандал вокруг российских паспортов в семье контрразведчика негативно влияет на имидж Украины.

"Представьте, как мне: я убеждаю британских партнеров поддерживать нас против российской агрессии, а у нас на руководстве службы внешней разведки ... работают люди с такими фактами биографии!", - сказал он.

Лидер Движения "Справедливость" убежден, что в этой ситуации необходимо действовать в соответствии с законом.

"Первое. Должно быть решение президента о снятии с должности. Второе - человек должен пройти объективную контрразведывательную и правовую проверку. А дальше военная прокуратура должна сказать профессионально и объективно - есть ли основания для уголовного производства, а тем более для обвинений в государственной измене", - подчеркнул В.Наливайченко.

Теги: #гражданство #семочко #наливайченко
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