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12:58 13.12.2018

ЦИК Украины: протокол о сотрудничестве с ЦИК РФ более не действует

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ЦИК Украины: протокол о сотрудничестве с ЦИК РФ более не действует

Центральная избирательная комиссия Украины сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между ЦИК Российской Федерации и ЦИК Украины от 24 февраля 2000 года.

"Это освобождает комиссию от обязательств по его (протокола – ИФ) выполнению", - отмечают в пресс-службе украинского Центризбиркома.

Прекращение действия данного документа стало следствием вступления в силу 12 декабря 2018 года закона Украины "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Теги: #цик #выборы
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