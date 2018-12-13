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12:16 13.12.2018

Безсмертный: Ситуация в Великобритании сегодня сложнее, чем во Франции

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Безсмертный: Ситуация в Великобритании сегодня сложнее, чем во Франции

Серьезный политический кризис в Великобритании через Brexit может закончиться досрочными выборами и приходом к власти левых сил, считает политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"Brexit, который помог Терезе Мэй возглавить правительство, теперь может стать причиной ее отставки. Соглашение, согласованное британским правительством с Советом ЕС, не нравится даже однопартийцам Мэй, не говоря уже об оппозиции. И то, что премьер предложила отложить голосование, означает , что у нее поддержки в парламенте почти не осталось. Ситуация в Великобритании сегодня сложнее, чем даже во Франции. Ведь последствия почувствуют не только в Соединенном Королевстве ", - сказал он, сообщают в пресс-службе политика.

Р.Безсмертный отметил, что на сегодня Мэй сохранила за собой пост премьер-министра, "но это не значит, что она обезопасила страну от возможности проведения досрочных выборов".

"Да, она заручилась поддержкой своей партии, но не парламента. Ибо на дискуссии в парламенте было видно, что против нее выступали не только сторонники Джереми Корбина - лейбористы, но и члены Консервативной партии", - добавил он.

Политик отметил, что европейские лидеры отказались вносить изменения в соглашение о Brexit, поэтому отставка британского правительства "практически неизбежна", как и внеочередные выборы. Однако шансов на победу нет ни у консерваторов, ни у лейбористов.

"Сегодня почему-то никто не обращает внимание на то, что в Британии уже третий год набирают обороты так называемые" левые ", которые тесно связаны с Кремлем. В условиях мажоритарной системы выборов их приход к власти очень вероятен. И это без преувеличения угрожает единству королевства. Они просто начнут рвать Британию изнутри ", - отметил Р.Безсмертный.

По его мнению, в условиях столь серьезного политического кризиса растет вероятность проведения нового референдума о выходе Шотландии, а затем и Северной Ирландии.

"Поэтому ситуация для Терезы Мэй сейчас очень тяжелая. Ей надо либо срочно найти голоса в парламенте, или досрочные выборы со всеми их последствиями станут реальностью", - считает экс-вице-премьер.

Теги: #великобритания #роман_безсмертный #безсмертный
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