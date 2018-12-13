К Гриценко должен был присоединиться известный политик, но взял паузу - "Украинская правда"

Кандидата в президенты Анатолия Гриценко вместе с нардепом Виктором Чумаком должен был также поддержать политик Роман Бессмертный, однако в последний момент он решил взять паузу, пишет "Украинская правда" в статье "Чумацкий шлях. Как Гриценко меняет свой избирательный штаб".

"Благодаря своему опыту и организационным способностям Бессмертный был бы полезным Гриценко. Но, как уверяют в "Гражданской позиции", в последний момент политик не захотел выйти в люди с Чумаком и Гриценко", - говорится в статье.

В комментарии изданию Р.Бессмертный подтвердил, что вел переговоры с А.Гриценко.

"Моя позиция такова: за одним столом должны сидеть не только Чумак и Гриценко, а еще как минимум три человека – Бессмертный, Вакарчук и Садовый. Если посмотреть на социологию, это работает. Все остальное – просто пустая трата времени", - считает Р.Бессмертный.

Его позиция очень напоминает мысли Виктора Балоги об объединении Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука.

"Я брал на себя обязательства подготовить для этого все необходимые документы, вести переговоры с одним, вторым, третьим ... Я понимаю победную формулу 5-ти. Мне говорят – давай пока втроем. Поэтому произошло то, что произошло – на брифинг вышли двое – Гриценко и Чумак", - сказал Р.Бессмертный, добавляя, что не перестал работать над своей идеей.

Также отмечается, что к команде А.Гриценко может присоединиться еще один опытный политик, бывший народный депутат – Николай Томенко. По данным УП, ему готовы доверить киевский штаб.

Кроме того, около месяца назад с кандидатом в президенты перестал работать политтехнолог Виктор Котигоренко. Его функции теперь перебрал на себя 31-летний Денис Каплунов, который присоединился к команде Гриценко вместе с экс-нардепом Егором Фирсовым.

Сейчас в "Гражданской позиции" продолжают свято верить, что до февраля следующего года, то есть до конца срока регистрации кандидатов в президенты, А.Садовый не подаст заявление в ЦИК и поможет А.Гриценко.

За это команда "Гражданской позиции" готова предлагать мэру Львова любые должности и конфигурации на парламентских выборах.

Отметим, что Роман Бессмертный был народным депутатом 4 созывов, в 1994 – 2007 годах, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформы, заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко, послом Украины в Беларуси и представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минском формате".

В апреле 2016 года Бессмертный решил прекратить работу в ТКГ. В мае 2018т года Безсмертный заявил, что пойдет в президенты.

Напомним очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2019 года.