Тимошенко призывает присоединиться к благотворительному марафону в помощь детям, лишенным родительской опеки

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает общественность присоединиться к благотворительному марафону ассоциации Child.ua, президентом которой является ее дочь Евгения Тимошенко.

"Моя дочь Женя уже много лет занимается благотворительностью. Ежегодно ассоциация Child.ua дарит праздник и подарки детям, лишенным должной родительской опеки. К сожалению, в современной Украине таких детей очень много ... Для многих такие элементарные вещи, как елка, конфеты, мандаринки на Новый год - еще непозволительная роскошь... Мы можем им помочь", - написала она на своей странице в Фейсбук в четверг.

Ю.Тимошенко уточнила, что Марафон Добра стартует в субботу, 15 декабря, в Киеве.

"Я приду - и Вы приходите. Вы можете принести подарки (игрушки, теплые вещи, сладкие наборы). Вы можете сделать благотворительное пожертвование. Вы можете стать волонтером. Это тот случай, когда помочь может почти каждый", - призывает политик.