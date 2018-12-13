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11:40 13.12.2018

Жители Черкасской области видят своим президентом Юлию Тимошенко - опрос

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Жители Черкасской области видят своим президентом Юлию Тимошенко - опрос

Лидером президентского рейтинга в Черкасской области является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 20,6% тех, кто определился и будет голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 7 декабря 2018 года.

За Владимира Зеленского в области готовы проголосовать 12,6%, Анатолия Гриценко - 12,1%, Петра Порошенко - 9,4%, Святослава Вакарчука - 5,9%, Руслана Кошулинского - 5,8%, Олега Ляшко - 5,6%, Юрия Бойко - 4,2%, Александра Шевченко - 4,1%, Андрея Садового - 2,7%.

 Рейтинг других кандидатов - менее 2,5%. Каждый десятый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий также лидирует "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую поддерживают 21,0% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать голос 14,1%, за "Гражданскую позицию" - 12,9%, по БПП" Солидарность" - 8,8%, "Свободу" - 6,0%, "Радикальную партию" - 5,2%, "Оппозиционный блок" - 4,7%, "УКРОП" - 4,2%.

Рейтинг других партий менее 4%. В то же время, 11% не определились с выбором.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Теги: #тимошенко #черкасская_область #кандидаты #выборы #опросы2019
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