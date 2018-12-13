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10:16 13.12.2018

Рейтинг: Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге в Днепропетровской области

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Рейтинг: Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге в Днепропетровской области

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский являются лидерами президентского рейтинга в Днепропетровской области – их готовы поддержать 21,8% и 17,0% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

 За сопредседателя "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко готовы проголосовать 14,0%, Петра Порошенко - 8,8%, Евгения Мураева - 6,0%, Олега Ляшко - 5,2%, Анатолия Гриценко - 4,7%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, более четверти жителей области не определились с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,1% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 15,2%, "Оппозиционный блок" - 14,6%, партию "За життя" - 6,4%, БПП "Солидарность" - 5,5%, "УКРОП" и "Радикальную партию" - по 5,3%, партию "Наши" - 4,4%, "Гражданскую позицию" - 3,6%.

Рейтинг других партий - менее 2%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Теги: #рейтинг #кандидаты #опросы2019 #выборы #днепропетровская_область
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