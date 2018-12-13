Вилкул требует от правительства прекратить отбирать у городов деньги от экологических платежей

Деньги с экологических средств предприятий должны оставаться в самих городах и идти на улучшение экологии городов, а не направляться в Киев и растворяться в карманах чиновников, заявил замглавы "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Раньше 70% экологического сбора оставалось в промышленных городах. Теперь только 25% остается в таких городах как Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровск, Днепродзержинск. Деньги идут в Киев и там просто растворяются", - подчеркнул А.Вилкул, сообщает пресс- служба политсилы в среду.

"Вместе со своими коллегами из "Опоблока" я подал все необходимые законопроекты для того, чтобы в городах оставалось 100% от экологических денег, которые платят предприятия, и они шли на улучшение экологии городов, где возникает этот налог и 50% ренты от добычи полезных ископаемых - это тоже такой налог - имеет также оставаться в городах, где полезные ископаемые добываются. И мы добиваемся принятия именно такой модели", - подчеркнул политик.

В "Опоблоке" также напомнили, что согласно изменениям в Бюджетный кодекс, доля отчислений экологического налога в местные бюджеты (включая областные) было сокращено с 80% до 55%, и только 25% экологических отчислений остается в городах (кроме Киева, где по закону остается 55%). Таким образом, 75% идет в государственный и областной бюджеты. От рентной платы за пользование недрами сейчас городам (кроме Киева) не остается ничего (75% идет в госбюджет и 25% в областной).