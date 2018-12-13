Большинство облорганизаций "Опоблока" приняли Резолюцию поддержать "Оппозиционную платформу - За життя"

В Киеве состоялось собрание партийного актива "Оппозиционного блока", в котором приняли участие представители 16 региональных организаций, среди которых 12 руководителей региональных партячеек, а также народные депутаты, члены фракции "Опоблока" и представители "Оппозиционной платформы - За життя".

Как сообщает пресс-служба "Опоблока", партийцы политсилы и ее сторонники полностью поддерживают объединение оппозиционных сил для противодействия нынешнему режиму, который ведет Украину к социально-экономической катастрофы.

"Время подтвердило, что мы были абсолютно правы, когда после проведения длительных переговоров внутри "Опоблока" приняли решение объединиться и создать "Оппозиционную платформу - За життя". Это будет база для широкого фронта оппозиционных сил", - подчеркнул сопредседатель платформы Юрий Бойко .

Ю.Бойко также сообщил, что объединение "Оппозиционная платформа - За життя" уже в ближайшее время будет оформлено как политическая партия.

По итогам собрания партийного актива также была принята Резолюция, которой, в частности, постановили:

поддержать инициативу Юрия Бойко и Вадима Рабиновича о создании "Оппозиционной платформы - За життя";

поддержать Юрия Бойко в качестве единого кандидата от оппозиции на выборах президента Украины;

осудить рейдерскую атаку на партию "Оппозиционный блок" со стороны режима Порошенко совместно с группой Новинского-Вилкула-Колесникова;

призвать членов и сторонников партии "Оппозиционный блок" поддержать "Оппозиционную платформу - За життя", как единую политическую силу, способную вернуть мир и стабильность в Украине.

Полный текст резолюции можно посмотреть здесь.