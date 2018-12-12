Наливайченко пригласил британского писателя и журналиста Люка Хардинга в Киев

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, который сейчас находится с рабочей поездкой в ​​Великобритании, пообщался с известным журналистом The Guardian и писателем Люком Гардингом.

"Имел особое удовольствие пообщаться сегодня с легендарным Люком Гардингом, журналистом The Guardian, автором всемирно известных книг "Мафиозное государство", "Файлы Сноудена", которая, в частности, легла в основу фильма Оливера Стоуна "Сноуден", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

При этом В.Наливайченко сообщил, что пригласил Л.Гардинга с презентацией его книг в Киев.