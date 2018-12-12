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18:29 12.12.2018

Ляшко: Цена на хлеб может быть 7 гривен, если поддерживать сельхозпроизводителей

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Ляшко: Цена на хлеб может быть 7 гривен, если поддерживать сельхозпроизводителей

Снизить цену на хлеб вдвое - это реально, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в итоге визита на фермерское хозяйство в селе Перекрестовка на Сумщине.

"За счет того, что есть свое зерно, крупорушка, переработка и пекарня - хлеб здесь стоит 7 гривен. И так должно быть по всей стране. А у нас он стоит вдвое дороже", - сказал О.Ляшко, сообщают в пресс-службе РПЛ в среду.

Политик подчеркнул, что он выступает за восстановление государственного надзора за ценами и снижение цены на газ. По его мнению, это даст возможность снизить стоимость продуктов питания и снизить тарифы.

"И пример предприятия показывает, что хлеб может стоить 7 гривен по всей стране, если поддерживать сельхозпроизводителей", - подчеркнул лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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