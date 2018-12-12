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17:40 12.12.2018

Богомолец: Имена украинских политзаключенных не должны сходить с заголовков передовых изданий

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Богомолец: Имена украинских политзаключенных не должны сходить с заголовков передовых изданий

Украина должна ежедневно напоминать международному сообществу о режиссере Олеге Сенцове, захваченных моряках, всех соотечественников, которые находятся в плену, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Олег (Сенцов - ИФ) должен сейчас быть в Страсбурге, получать премию имени Сахарова "За свободу мысли". Но - не может. Ежедневно мы должны повторять об украинских политзаключенных на международной арене, напоминать всем мировым лидерам о нашей совместной обязанности - спасти их. Имена Олега Сенцова, захваченных моряков, всех наших граждан, которые до сих пор в плену, не должны сходить с заголовков передовых изданий", - написала политик на своей странице в Фейсбук в среду.

При этом О.Богомолец привела слова из письма О.Сенцова, который зачитала сегодня в Европарламенте его сестра. В нем украинский режиссер пишет: "Не важно, когда ты умрешь, важно, как и за что".

Теги: #сенцов #ольга_богомолец #богомолец
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