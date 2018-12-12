Бойко лидирует в президентском рейтинге в Харьковской области - соцопрос

В Харьковской области лидером президентского рейтинга является сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко, которого готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года.

За Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского в области готовы отдать по 15,5% голосов, за Евгения Мураева - 11,5%, Петра Порошенко - 9,0%, Вадима Рабиновича - 6,5%, Олега Ляшко - 4,5% .

Рейтинг других кандидатов - менее 4%. В то же время, каждый четвертый житель области не определился с выбором кандидата, каждый седьмой - не желает голосовать.

В рейтинге партий лидирует партия Оппозиционный блок, которую поддерживают 16,4% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "Батькивщину" Ю.Тимошенко готовы отдать свои голоса 14,3%, "Слугу народа" - 12,6%, партию "Наши" - 10,9%, БПП "Солидарность" - 9,0%, "За життя" - 8,7%, "Возрождение" - 8,3%, "Радикальную партию" - 4,0%.

Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, четверть жителей области не определились с выбором, каждый шестой - не желает голосовать