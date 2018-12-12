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14:45 12.12.2018

Анатолий Гриценко озвучил необходимые шаги, которые могут остановить трудовую миграцию

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Анатолий Гриценко озвучил необходимые шаги, которые могут остановить трудовую миграцию

Новое налоговое и таможенное законодательство, лишение силовиков функций влияния на бизнес, судебная реформа и возрождение экономики остановят трудовой миграции из Украины, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"29% украинцев готовы эмигрировать, 40% из них - это люди с достойным образованием и высокой квалификацией. Где выход? Шлагбаум не поможет, нужно задействовать стимулы", - написал в Фейсбуке А.Гриценко в среду.

Политик добавил, что Украина теряет талантливых, умных и трудолюбивых людей, которые выезжают в Польшу, Великобританию, Германию, Чехию, Бахрейн, ОАЭ, Грузию и другие страны.

"Другие страны тратят огромные средства и создают стимулы, чтобы побудить украинцев эмигрировать к ним и развивать их национальные экономики", - отметил политик.

А.Гриценко объяснил, что украинцы едут из-за давления силовиков на предпринимателей, мародерство и рейдерство, коррупционные препятствия ведения бизнеса и инвестиции в экономику, следствием чего являются нищенские зарплаты и пенсии, закрытие заводов и упадок экономики.

Среди шагов, которые необходимо предпринять, чтобы остановить трудовую миграцию,А. Гриценко выделил первоочередные - новое налоговое и таможенное законодательство, баланс стимулов и неотвратимости наказания для госслужащих, лишение силовиков несвойственных им функций влияния на бизнес, судебная реформа и возрождение экономики, в частности, через госзаказ.

Теги: #трудовая_миграция #гриценко_анатолий #украинцы
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