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14:16 12.12.2018

Богомолец представила Стратегию сохранения человеческого потенциала в Украине

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Богомолец представила Стратегию сохранения человеческого потенциала в Украине

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец представила свою Стратегию сохранения человеческого потенциала, которая поможет предотвратить демографическую катастрофу в Украине.

"Ежегодно нас становится меньше на 200 - 300 тысяч. Количество детей за годы независимости уменьшилось на 5,6 миллиона. Только в девяти странах мира ожидаемая продолжительность жизни упала ниже, чем показатели 70-х годов. И Украина - среди них. Это - следствие позорной государственной политики, которая не отвечает потребностям сохранения человеческого потенциала", - сказала она, сообщают в пресс-службе депутата в среду.

По ее мнению, в Украине нужно ввести опыт Польши и Израиля по использованию телекардиомониторинга. Дистанционная персонализированная кардиологическая опека может помочь радикально уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, считает политик.

"Каждому пациенту, у которого был инфаркт или аритмия, дается прибор, который отправляет дистанционно его кардиограмму на круглосуточный центр мониторинга. В Польше благодаря такой системе получили снижение смертности от инфаркта вдвое. Они изменили это благодаря круглосуточному мониторингу состояния пациента, то есть - не только уменьшили объемы расходов, но и довольно точно уменьшили смертность", - подчеркнула О.Богомолец.

По ее словам, в Украине необходимо создать всеукраинскую сеть мобильных диагностических центров. Это - одна из идей проекта общественной платформы "Украина 80+" О.Богомолец, призванного увеличить продолжительность активной жизни украинцев минимум до 80 лет.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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