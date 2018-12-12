Тимошенко: Дело Семочко - очередное доказательство фальшивого патриотизма Порошенко

Доказательства наличия российского гражданства у родственников первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко - подтверждение фальшивого, искаженного "патриотизма" современной власти, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Вопреки клятвенным заверениям власти, что Семочко - патриот, профессионал и один из самых порядочных людей во всем мире, в конце концов выясняется, что ближайшие родственники этого деятеля таки с российскими паспортами. То есть - с российским гражданством, приобретенным в то время, когда твоя страна ведет войну с врагом, с той же Россией. Феноменально!", - написала она на своей странице в Фейсбук в среду.

Ю.Тимошенко обратила внимание на то, что речь идет не о рядовом чиновнике, а о человеке, который непосредственно причастен к вопросам высшей государственной безопасности Украины.

"Беда украинской государственной политики в том, что у нас всегда личная преданность политической челяди ценнее чести и совести. Поэтому власть будет защищать любую мерзость, если она верно служит "семье". Это - основа государственной коррупции", - подчеркнула политик.

Действующая власть в лице президента Петра Порошенко, отмечает руководительница "Батькивщины", только на словах неистово любит Украину, бьет себя в грудь, пафосно кланяется на парадах, а на самом деле - вредит государству, не уважает его и не заботится о нем.

"Для них государство - это бизнес", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Из-за скандала с российским гражданством семьи Семочко, она посоветовала Президенту снять с рекламных бордов любые упоминания об армии.

"Не позорьте Украинское Войско! И "віру з мовою" тоже лучше снять. Пусть останется только это: "Ми йдемо своїм шляхом". Своим путем и идите - путем бесчестия и позора", - подытожила политик.