Вакарчук о восстановлении Насирова в должности: Судьи принимали такое решение, потому что им за него ничего не будет

Судьи приняли решение о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС, зная, что они - часть большой политической системы, и им за такое решение ничего не будет, считает фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Вчера Окружной админсуд Киева восстановил Насирова в должности ... Я хочу вам сказать: люди принимали это решение, потому что точно знали, что им за это ничего не будет, потому что они часть большой системы. Судебная система - это только часть большой политической системы, которая сегодня управляет нами ", - заявил певец на своей странице в Фейсбук в среду.

При этом, считает С.Вакарчук, судьи знали, что люди, для которых борьба с коррупционерами является приоритетом, не пропустят такого решения.

"Судьи, которые вчера вынесли это решение, живут в той же стране, что мы с вами. Они смотрят те же новости, они знают, о чем думают люди. И они точно знали, что резонанс с такого решения огромен. Они точно знали, что люди, для которых борьба с коррупцией и коррупционерами является огромным приоритетом, никогда просто так не пропустят этого решения", - сказал лидер группы" Океан Эльзы ".