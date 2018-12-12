Выборы2019

Выборы

11:27 12.12.2018

Партия "Батькивщина" лидирует в парламентском рейтинге в Полтавской области - опрос

1 мин читать
Партия "Батькивщина" лидирует в парламентском рейтинге в Полтавской области - опрос

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко занимает лидирующую позицию в парламентском рейтинге. Партию готовы поддержать 28,7% тех, кто определился и примет участие в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 16,1%, БПП "Солидарность" - 9,8%, Гражданскую позицию - 8,2%, "Радикальную партию" Олега Ляшка - 7,9%, "Оппозиционный блок" - 6,0%. Рейтинг других партий - менее 4%.

В то же время, почти четверть жителей области не определились с выбором партии, каждый пятый не намерен голосовать.

Теги: #партии #батькивщина #рейтинг #опросы2019
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Полтавской области - соцопрос

Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

Почти две трети украинцев уверены, что Порошенко хотел ввести военное положение с целью переноса выборов

Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

В Раду могут пройти шесть партий, но "Оппоблок", "Самопомич" и "Народный фронт" барьер не преодолевают – опрос КМИС

КМИС: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – на третьем месте

Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

Тимошенко рассказала, как снизить тарифы на коммуналку в Украине вдвое

"Батькивщина" обратилась к журналистам и СМИ с призывом не поддаваться искушению быть использованными властью в политической кампании

Тимошенко обсудила с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани предоставление вооружения Украине для противодействия агрессии РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия регионов заявила о желании участвовать в парламентских выборах

Насиров заявил о готовности приступить к работе на посту главы ГФС, от президентских амбиций отказываться не будет

Вакарчук о восстановлении Насирова в должности: Судьи принимали такое решение, потому что им за него ничего не будет

Виктор Чумак рассказал об объединении с Анатолием Гриценко

Сергей Тарута поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

Гриценко: В Украине должно быть справедливое распределение полезных ископаемых

В Лондоне Валентин Наливайченко обсудит российскую агрессию и "Азовский пакет санкций"

Садовый о восстановлении Насирова в должности: Это приговор фейковой судебной реформе

Александр Мороз заявил, что готов снова баллотироваться в президенты

Тимошенко заключила с лидерами молодежных организаций пошаговый план развития Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА