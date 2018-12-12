Партия "Батькивщина" лидирует в парламентском рейтинге в Полтавской области - опрос

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко занимает лидирующую позицию в парламентском рейтинге. Партию готовы поддержать 28,7% тех, кто определился и примет участие в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 16,1%, БПП "Солидарность" - 9,8%, Гражданскую позицию - 8,2%, "Радикальную партию" Олега Ляшка - 7,9%, "Оппозиционный блок" - 6,0%. Рейтинг других партий - менее 4%.

В то же время, почти четверть жителей области не определились с выбором партии, каждый пятый не намерен голосовать.