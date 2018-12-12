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Выборы

11:24 12.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Полтавской области - соцопрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Полтавской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Полтавской области – ее готовы поддержать 25,3% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Полтавской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 18,0% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 10,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,9%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 6,7%. Рейтинг других кандидатов - менее 5%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата, столько же - не собираются голосовать.

При этом, согласно результатам исследования, Ю.Тимошенко является кандидатом, в победу которого на выборах опрошенные верят больше всего. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло с 18% до 29%. В победе П.Порошенко уверены 15% (в 2017 году - 23%). Победу В.Зеленского видят около 5%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг кандидатов в президента возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 52% опрошенных.

Теги: #рейтинг #полтавская_область #выборы #опросы2019
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