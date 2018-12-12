Сергей Тарута поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ

Народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута поздравил военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

"Мужество военнослужащих именно этого вида Вооруженных сил Украины сыграло решающую роль в том, что Украина выстояла в жестоких испытаниях на Донбассе в 2014 году. Они и сейчас несут главную боевую нагрузку в районе проведения Операции Объединенных сил. И защищают мир в Украине", - написал в Фейсбук политик.

По словам С. Таруты, для Украины основная задача сейчас – повышение боевой мощи Сухопутных войск как самого многочисленного вида Вооруженных Сил, принятие на вооружение современных систем вооружения и военной техники, чтобы с каждым днем армия становилась все сильнее. И чтобы свою миссию по защите суверенитета Сухопутные войска всегда выполняли в полном объеме и без боевых потерь.

"Я горжусь закалкой, профессионализмом и мощью наших Сухопутных войск. Их высокий потенциал уже признан всей Европой и всем миром. С праздником вас, дорогие наши защитники!", - добавил он.