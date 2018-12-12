Гриценко: В Украине должно быть справедливое распределение полезных ископаемых

Находясь с визитом на Полтавщине, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко прокомментировал ситуацию непрозрачной выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых компаниям, которые связаны с российским олигархом Павлом Фуксом.

"Не мне на Полтавщине рассказывать, что происходит с получением лицензий. С периода Революции Достоинства выдали 772 лицензии на добычу нефти, руды, песка, газа. По открытым аукционам только 34. Затем всплывают все эти Фуксы. Затем протестуют, затем титушки там бьют, там обливают", - сказал А.Гриценко во время эфира на телеканале "Мисто", сообщает пресс-служба политика.

Лидер "Гражданской позиции" подчеркнул, что непрозрачная выдача лицензий и равнодушие властей к этой проблеме указывают на то, что чиновники принимают непосредственное участие в незаконных действиях. Причем, не только Полтавский областной совет, а и высшее руководство Украины.

"Представьте себе, что ни президент, ни премьер не имеют отношения к Фуксе. Вдруг они видят, что общественность возмущена. Сразу бы привели в порядок. Если это не делает ни областной совет, ни Госгеонедра, которые могут отменить лицензии, ни в судебном порядке, это означает только одно, что наверху не только в теме, но и в доле. Они все знают и делятся между собой. это надо разорвать", - отметил А.Гриценко.