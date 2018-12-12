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09:59 12.12.2018

В Лондоне Валентин Наливайченко обсудит российскую агрессию и "Азовский пакет санкций"

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В Лондоне Валентин Наливайченко обсудит российскую агрессию и "Азовский пакет санкций"

По приглашению британских партнеров лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отправился в Лондон.

"Буду работать, чтобы поддержка Украины усиливалась, а "Азовский пакет санкций" как можно скорее был введен против РФ. Представлю свой план деоккупации и восстановления мира крупнейшим мировым информационным агентствам. В интервью Bloomberg, BBC, Guardian расскажу о реальном состоянии дел в Украине и необходимости усиления международной поддержки", - говорится в сообщении на официальном сайте политика.

Теги: #видео2019 #лондон #азовский_кризис #наливайченко
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