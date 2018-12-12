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09:43 12.12.2018

Садовый о восстановлении Насирова в должности: Это приговор фейковой судебной реформе

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Садовый о восстановлении Насирова в должности: Это приговор фейковой судебной реформе

Лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы – это приговор судебной реформе в Украине.

"Насиров. Суд. Восстановление. Это приговор фейковой судебной "реформе". Это они делают не стесняясь до выборов. Представьте себе что они планируют делать после", – написал А.Садовый в Фейсбук во вторник.

Политик также признался, что ему предлагали значительную выгоду за то, чтобы его партия проголосовала за судебную реформу.

"Мне за то, чтобы "Самопомич" голосовала за эту позорную реформу, обещали золотые горы. Теперь понимаю, почему. Тут такое дело – или они нас, или мы их", – подчеркнул А.Садовый.

Теги: #садовый #насиров #гфс
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