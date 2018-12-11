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18:38 11.12.2018

Тимошенко заключила с лидерами молодежных организаций пошаговый план развития Украины

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Тимошенко заключила с лидерами молодежных организаций пошаговый план развития Украины

Во время Всеукраинского молодежного форума в Киеве лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидеры молодежных организаций заключили и утвердили пошаговый план развития Украины.

"Мир и безопасность - первое, с чего надо начинать. Это абсолютно приоритетная задача", - подчеркнула политик, сообщают в пресс-службе фракции во вторник.

Стратегической задачей внутренней политики Ю.Тимошенко и участники форума определили изменение системы управления государством, что поможет преодолеть коррупцию, привести к власти новых политиков и даст толчок для развития экономики.

Особое внимание в ходе дискуссии лидер "Батькивщины" сосредоточила на конкретных шагах поддержки молодежи в Украине. По мнению политика, сейчас сложилась катастрофическая ситуация, когда чуть ли не каждый второй молодой украинец всерьез размышляет об эмиграции. Поэтому самым важным заданием новой власти станет создание условий для самореализации молодежи на собственной земле.

"Стоимость кредита будет доступна, как в ведущих европейских странах. Например, на уровне 3-5% годовых, как в Польше, а не как сейчас в Украине - 18-20%, что является смертным приговором экономике Украины", - отметила политик.

Не обошла вниманием лидер "Батькивщины" и необходимость дифференцированной помощи государства при рождении ребенка. Она напомнила, как, работая премьер-министром в 2005 году, "впервые ввела плату семье, которая дарит нам украинцев".

"Это были не копейки, а существенные средства", - подчеркнула Ю.Тимошенко и сказала, что новый президент введет при рождении первого ребенка выплату в 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а 3 и каждого следующего - по 150 тыс. грн.

Кроме того, речь шла о финансировании образования как инвестиции в человеческий капитал. Увеличение расходов на образование каждого ребенка, бесплатное высшее образование для тех, кто имеет высокие результаты, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей - это основные приоритеты новой власти в области образования.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #форум
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