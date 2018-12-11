И.Кива: За 5 лет войны власть не удосужилась отстроить патронный завод

Украине необходимо заново отстроить патронный завод для того, чтобы армия была обеспечена боеприпасами, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Нам нужно отстроить патронный завод. 5 лет войне, 10 тысяч погибших, а в нашей стране до сих пор нет патронного завода. А склады продолжают взрываться… Не удивлюсь, если большинство патронов и комплектующих для БТР мы до сих пор закупаем в России", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Политик отметил, что ситуация с 2014 года не меняется, поскольку происходящее удобно для нынешней власти.

"Они кричат о патриотизме, защите – это все бутафория. У нас строятся только магазины "Рошен". Все это профанация и манипуляция с нашим сознанием. Ситуация с 2014 изменилась только на кладбище", – подчеркнул он.

При этом И.Кива добавил, что оборонпром сегодня работает лишь на обогащение горстки людей.

"Украина должна развивать оборонный комплекс и выделять деньги на армию. Однако сегодня идет предательство, саботаж и сдача интересов украинского народа под красивыми лозунгами", – подытожил глава СПУ.