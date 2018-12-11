Рабинович: Надо меньше смотреть на рейтинги, а идти к избирателям и доказывать

Вместо того, чтобы смотреть на рейтинги, кандидатам в президенты нужно идти к избирателям и доказывать свое право строить новый курс спасения Украины, заявил член "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, комментируя данные соцопроса КМИС, обнародованные во вторник.

"У нас этих гетьманов уже больше, чем людей. Надо строить страну, а не меряться у кого длиннее булава. Я могу это говорить, потому что я снял свою кандидатуру", - сказал В.Рабинович в эфире телеканала "112.Украина".

При этом, отвечая на вопрос, как он оценивает в данном соцопросе результаты "Оппозиционной платформы – За життя" (11,2%) , которая уступает только "Батькивщине" (13%) и "Слуге народа" (11,3%), политик заявил, что такие цифры его не удивили.

"Это не удивительные результаты для меня по одной простой причине – мы объединялись для того, чтобы побеждать. Объединяться, чтобы проигрывать – не надо. Я думаю, что это – неплохой результат. Но это, безусловно, и не конечный результат – надо работать. И надо меньше смотреть на рейтинги, а идти к избирателям и доказывать свое право строить новый курс – курс спасения нашей страны", - считает В.Рабинович.