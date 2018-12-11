Выборы2019

Выборы

17:21 11.12.2018

Колесников анонсировал изменение структуры партии "Оппозиционный блок" на предстоящем съезде

1 мин читать
Колесников анонсировал изменение структуры партии "Оппозиционный блок" на предстоящем съезде

На предстоящем съезде партии "Оппозиционный блок" планируется изменение структуры этой политической силы, сообщил ее сопредседатель Борис Колесников.

"Мы изменим структуру партии. Уже нет необходимости (избирать сопредседателя партии - ИФ)", - сказал он во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", кто может стать сопредседателем партии после исключения Юрия Бойко из "Оппозиционного блока".

На уточняющий вопрос он подтвердил, что изменение структуры партии планируется на съезде, который пройдет 15 декабря.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Ю.Бойко и Сергея Левочкина из фракции.

Ю.Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Теги: #съезд #колесников #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Оппоблок" на съезде 15 декабря намерен предложить поддержать единого кандидата в президенты

Большинство областных организаций "Оппоблока" отказались участвовать в съезде партии - Бойко

"Оппоблок" настаивает на продлении моратория на продажу сельхозземель до всеукраинского референдума

Вилкул: "Оппоблок" выдвинет единого кандидата в президенты, чтобы защитить права людей

Вилкул требует провести приватизацию стратегических объектов после президентских выборов и стабилизации экономики

"Оппоблок" требует от СБУ и ГПУ предоставить объяснения по поводу обысков у наместника Киево-Печерской лавры

Три областных организации "Оппозиционного блока" избрали делегатов на Всеукраинский съезд партии

Вилкул: Стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры для восстановления мира

Новинский: Пока военнопленные моряки не вернутся домой, рано считать, что инцидент в Керченском проливе исчерпан

Вилкул о введении военного положения в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Кива: За 5 лет войны власть не удосужилась отстроить патронный завод

Рабинович: Надо меньше смотреть на рейтинги, а идти к избирателям и доказывать

Яценюк назвал условие, при котором "Народный фронт" может поддержать Порошенко

Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

Порошенко в Фейсбуке инициировал опрос о значимости Томоса для Украины

Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

Почти две трети украинцев уверены, что Порошенко хотел ввести военное положение с целью переноса выборов

Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

Гриценко рассказал, как создать систему обороны Украины

Власти "светит" до 15 лет за то, что не ввела военное положение в 2014 году - Гриценко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА