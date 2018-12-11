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16:03 11.12.2018

Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

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Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

Главными шагами для освобождения Донбасса и Крыма является сильная контрактная армия, членство Украины в НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Один из элементов нашей силы - это современная армия без коррупции", - сказала Ю.Тимошенко на Всеукраинском молодежном форуме во вторник и выразила надежду на то, что новая власть будет направлять на оборону 3% от объема ВВП, а не 2%, как есть сейчас, сообщают в пресс-службе партии.

Вторым шагом для реализации стратегии мира и безопасности политик считает вступление Украины в Североатлантический альянс. Она уверена, что отказываться от ядерного оружия Украина должна была лишь в обмен на членство в НАТО: "Тогда не было бы ни войны, ни разрухи, ничего другого!".

Третьим шагом для возвращения мира в Украине, по ее мнению, должен стать коренным образом изменен переговорный процесс в формате "Будапешт плюс" на уровне лидеров стран-подписантов, с приобщением ЕС и Германии.

"Мы сможем получить дипломатическую победу, начать настоящий дипломатический процесс и выработаем реальный, действенный путь к установлению мира в Украине. Мы будем добиваться многократного усиления гарантий Украины и санкций против России", - заверила Ю.Тимошенко.

Кроме этого, лидер "Батькивщины" подчеркнула: она не позволит вопрос Крыма вынести за пределы переговоров.

"Мы никому не дадим забыть о Крыме, никому не дадим рисовать его в чужих картах. Крым будет украинским!", - подчеркнула она.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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