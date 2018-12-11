Выборы2019

Выборы

15:20 11.12.2018

Порошенко в Фейсбуке инициировал опрос о значимости Томоса для Украины

1 мин читать
Порошенко в Фейсбуке инициировал опрос о значимости Томоса для Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своей персональной странице в социальной сети Фейсбук проводит неформальный опрос касательно того, считают ли пользователи соцсети равнозначными событиями провозглашение в 1991г независимости Украинского государства и получение Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

"Томос 2018 = провозглашение Независимости 1991. Согласны?", - говорится в опубликованной во вторник днем на официальной странице П.Порошенко в Фейсбук картинке. В ней же пользователям предлагается поставить в комментариях к посту цифру "1", если они согласны с утверждением о равнозначности событий, либо же "2", если придерживаются противоположного мнения.

Публикация была сделана в 14.30 вторника и по состоянию на 15:13 уже собрала 552 комментария и 2 тыс. "лайков".

Теги: #порошенко #опрос #петр_порошенко #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Батькивщина" обратилась к журналистам и СМИ с призывом не поддаваться искушению быть использованными властью в политической кампании

Совместный брифинг президентов Украины и Литвы

Петр Порошенко поздравил громады с Днем местного самоуправления

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Порошенко и Ляшко – опрос фонда "Украинская политика"

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения – законопроект

В охране Порошенко заявили, что Юрий Федоров не причастен к нападению на Гриценко

Порошенко: У нас есть все предпосылки для спокойного проведение 23 декабря выборов в ОТГ

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

Бойко: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ - очередная предвыборная кампания Порошенко

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко назвала необходимые шаги, чтобы вернуть мир в Украину и освободить Донбасс и Крым

Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

Почти две трети украинцев уверены, что Порошенко хотел ввести военное положение с целью переноса выборов

Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

Гриценко рассказал, как создать систему обороны Украины

Власти "светит" до 15 лет за то, что не ввела военное положение в 2014 году - Гриценко

Ляшко требует добавить в приватизационные условия "Центрэнерго" обязательную покупку украинского угля

Гриценко о военном положении: Напугали не агрессора, а напугали людей

Безсмертный: Европейским лидерам надо перестать улыбаться Путину и начать принимать адекватные решения

Наливайченко: Весь экономический груз власть перекладывает на людей

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА