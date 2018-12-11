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Выборы

15:04 11.12.2018

Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

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Тимошенко считает, что избирательному законодательству необходимы изменения, которые позволят молодым партиям зайти в парламент

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что необходимо существенно снизить проходной барьер на выборах народных депутатов.

"Сегодня стоит 5%-ый барьер захода в парламент. Хоть одна молодая партия преодолеет этот барьер? Никогда! Нам надо фундаментально снижать проходной барьер. Хотя бы до 2%. Можно и ниже", - заявила Ю.Тимошенко во время дискуссии с участниками Всеукраинского молодежного форума в Киеве, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

По ее мнению, прохождение в Верховную Раду молодых политиков эффективно повлияет на всю систему власти.

"Чтобы молодые партии способны были пройти в парламент и так, как в политическом инкубаторе, воспитываться, обучаться, демонстрировать свою позицию. Показывать стране и миру свое лидерство", - подчеркнула политик.

Теги: #тимошенко #форум #юлия_тимошенко #выборы
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