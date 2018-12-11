Гриценко рассказал, как создать систему обороны Украины

Эффективная система обороны страны в условиях внешней агрессии должна базироваться на трех ключевых компонентах - профессиональной армии, резерве постоянной готовности и разветвленной системе территориальной обороны, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я вижу систему обороны на трех уровнях. Первый - профессиональная, контрактная армия. Отмена принудительного призыва. Только профессиональная армия - первый компонент. Второй компонент - резерв постоянной готовности. Во всех странах все военные подразделения, кроме подразделений быстрого реагирования, укомплектованные не полностью, потому что это очень дорого. Поэтому подписывается контракт, человек назначается на должность - и в течение года, оставаясь в гражданском секторе, примерно месяц по согласованному графику, он проходит подготовку в той воинской части, на той должности, на том образце техники, которую знает. И в случае необходимости он может прийти и сразу включиться", - рассказал А.Гриценко в эфире" Свободы слова "на ICTV в понедельник.

По его подсчетам, резерв постоянной готовности должн состоять примерно из 15-18 тысяч человек. Законодательные же основания для создания такого резерва в Украине есть.

"Еще в 2006 году, когда наша команда работала в Минобороны, мы изменили законодательство и предусмотрели создание такого резерва. Вокруг многих военных городков, гарнизонов, есть много уволенных военнослужащих, у которых еще есть и здоровье, и желание, и драйв, и готовность. Плюс - сейчас сотни тысяч прошли через фронт и получили боевую подготовку. Эти люди тоже могут привлекаться в резерв постоянной готовности", - отметил политик.

Очень важной, по словам А.Гриценко, являеться третья составляющая - создание и развитие разветвленной системы территориальной обороны, которой сейчас в Украине нет.

"Третья составляющая - разветвленная система территориальной обороны. Это те люди, которые в нашей ситуации уже прошли через фронт и имеют опыт, но не хотят постоянно служить в армии. Они хотят работать юристами, фермерами, журналистами - кем угодно. Но они готовы, если будет опасность. Они знают каждую тропинку, каждый ярок. Они будут защищать свой дом, свое предприятие, своих детей, своих родителей", - убежден А.Гриценко.

Зато, вместо того, чтобы строить эффективную систему обороны и готовиться к возможному вторжению России, действующий президент, утверждает А.Гриценко, интересуется исключительно собственным пиаром.

"Президент в условиях войны не должен ходить по ток-шоу, проводить круглые столы по местному самоуправлению, читать лекции. Он должен заниматься обороной страны, потому что он только один уполномоченный на это. Он должен выдавать директивы, приказы, разворачивать территориальную оборону. Пиар здесь ни к чему. Надо спасать страну, если ты действительно веришь, что война. Но, повторяю, сейчас нет такой угрозы", - подчеркнул политик.