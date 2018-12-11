Выборы2019

Выборы

14:02 11.12.2018

Гриценко рассказал, как создать систему обороны Украины

2 мин читать
Гриценко рассказал, как создать систему обороны Украины

Эффективная система обороны страны в условиях внешней агрессии должна базироваться на трех ключевых компонентах - профессиональной армии, резерве постоянной готовности и разветвленной системе территориальной обороны, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я вижу систему обороны на трех уровнях. Первый - профессиональная, контрактная армия. Отмена принудительного призыва. Только профессиональная армия - первый компонент. Второй компонент - резерв постоянной готовности. Во всех странах все военные подразделения, кроме подразделений быстрого реагирования, укомплектованные не полностью, потому что это очень дорого. Поэтому подписывается контракт, человек назначается на должность - и в течение года, оставаясь в гражданском секторе, примерно месяц по согласованному графику, он проходит подготовку в той воинской части, на той должности, на том образце техники, которую знает. И в случае необходимости он может прийти и сразу включиться", - рассказал А.Гриценко в эфире" Свободы слова "на ICTV в понедельник.

По его подсчетам, резерв постоянной готовности должн состоять примерно из 15-18 тысяч человек. Законодательные же основания для создания такого резерва в Украине есть.

"Еще в 2006 году, когда наша команда работала в Минобороны, мы изменили законодательство и предусмотрели создание такого резерва. Вокруг многих военных городков, гарнизонов, есть много уволенных военнослужащих, у которых еще есть и здоровье, и желание, и драйв, и готовность. Плюс - сейчас сотни тысяч прошли через фронт и получили боевую подготовку. Эти люди тоже могут привлекаться в резерв постоянной готовности", - отметил политик.

Очень важной, по словам А.Гриценко, являеться третья составляющая - создание и развитие разветвленной системы территориальной обороны, которой сейчас в Украине нет.

"Третья составляющая - разветвленная система территориальной обороны. Это те люди, которые в нашей ситуации уже прошли через фронт и имеют опыт, но не хотят постоянно служить в армии. Они хотят работать юристами, фермерами, журналистами - кем угодно. Но они готовы, если будет опасность. Они знают каждую тропинку, каждый ярок. Они будут защищать свой дом, свое предприятие, своих детей, своих родителей", - убежден А.Гриценко.

Зато, вместо того, чтобы строить эффективную систему обороны и готовиться к возможному вторжению России, действующий президент, утверждает А.Гриценко, интересуется исключительно собственным пиаром.

"Президент в условиях войны не должен ходить по ток-шоу, проводить круглые столы по местному самоуправлению, читать лекции. Он должен заниматься обороной страны, потому что он только один уполномоченный на это. Он должен выдавать директивы, приказы, разворачивать территориальную оборону. Пиар здесь ни к чему. Надо спасать страну, если ты действительно веришь, что война. Но, повторяю, сейчас нет такой угрозы", - подчеркнул политик.

Теги: #оборона #украина #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Власти "светит" до 15 лет за то, что не ввела военное положение в 2014 году - Гриценко

Гриценко о военном положении: Напугали не агрессора, а напугали людей

Наливайченко: Весь экономический груз власть перекладывает на людей

Садовый об объединении с Гриценко: Я настроен идти в президенты и побеждать

Гриценко рассказал о первых шагах на посту президента

Гриценко: в Украине не должно быть олигархов, монополий и разгула силовиков в экономике

Гриценко: моих бигбордов в 5-6 раз меньше, чем у других кандидатов, и размещаются они за счет членов партии

Бойко: Обеспечить защиту прав человека в Украине сможет только новая демократическая власть

Гриценко о выборах-2019: Во втором туре мы побеждаем всех

Виктор Чумак и Анатолий Гриценко объединились в одну команду

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

Ляшко требует добавить в приватизационные условия "Центрэнерго" обязательную покупку украинского угля

Безсмертный: Европейским лидерам надо перестать улыбаться Путину и начать принимать адекватные решения

В Раду могут пройти шесть партий, но "Оппоблок", "Самопомич" и "Народный фронт" барьер не преодолевают – опрос КМИС

Тимошенко проводит в Киеве Всеукраинский молодежный форум

КМИС: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – на третьем месте

Центральная избирательная комиссия и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве

Безсмертный: Протестами в Париже Путин хочет "сбить" Макрона

В Полтавской области националисты облили краской приемную Юрия Бойко

Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА