Тимошенко обещает создать достойные условия для жизни и работы молодежи в Украине

Во время Всеукраинского молодежного форума лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала создать условия для обеспечения молодежи доступным жильем, работой и достойными зарплатами.

"Открою вам маленькую тайну: то, что касается жилья и части обеспечения работой - это может сделать президент в достаточно короткий срок, обладая конституционным правом вносить кандидатуру председателя Национального банка Украины. Потому что все, что вы видите - жилье, работа, заработная плата - это правильная системная политика НБУ", - подчеркнула политик, сообщается на сайте партии.

По мнению Ю.Тимошенко, сейчас Нацбанк управляется извне, "он полностью выведен из-под контроля украинских властей и из-под национальной стратегии". Именно поэтому его необходимо возвращать в систему управления Украины, убеждена она.

Кроме того, по словам председателя партии "Батькивщина", необходимо разрушить коррупционные схемы и финансовые пирамиды, которые действуют под патронатом Нацбанка. Ю.Тимошенко привела цифры, подтвержденные аналитиками, которые работают над Новым экономическим курсом: "За последние 4,5 года через финансовые махинации с помощью НБУ выведены из страны 12 млрд 850 млн долл. И примерно столько же (12,5 млрд долл.) - за это время получено от МВФ. Такого в Украине не делали никогда".

Так, она отметила необходимость вернуть Национальный банк государстве, поставить там руководителем профессионального, патриотического и мужественного человека.

"Мы поменяем всю жизнь страны, начиная от стабильности курса гривны и заканчивая правильной системой кредитования", - подытожила политик.