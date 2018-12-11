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13:44 11.12.2018

Власти "светит" до 15 лет за то, что не ввела военное положение в 2014 году - Гриценко

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Власти "светит" до 15 лет за то, что не ввела военное положение в 2014 году - Гриценко

За то, что власть не ввела военное положение в 2014 году, когда в Украине началась российская агрессия, ответственные должностные лица должны ответить по закону, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Надо было вводить военное положение в 2014 году, когда были все предпосылки и надо было, чтобы тогда действительно быстро мобилизовалась страна, экономика. Это важно хотя бы потому, что сейчас наших воинов, действительно достойных патриотов, таскают следователи и даже осуждают за то, что они тогда не в условиях военного положения действовали по-человечески, по-офицерски, по-солдатски. Когда надо было вытаскивать с поля боя солдата, а не было техники, они реквизировали гражданские автомобили, так действуют в режиме военного положения. И спасали жизни. Теперь их судят "за разбой", - отметил А.Гриценко в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник.

Политик уточнил, что в режиме военного положения подобные действия военных были бы законными. Кроме этого, А.Гриценко считает, что в действиях и бездействии власти в 2014 году есть все признаки уголовного преступления. Он подчеркнул, что после смены власти виновные во всех этих преступлениях должны быть наказаны.

"Я лично еще в января 2016 года пошел в генпрокуратуру и дал показания. Когда генпрокурором будет не кум президента, а просто генпрокурор, эта ответственность наступит. Она будет достаточно серьезная - от 12 до 15 лет", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #военные #украина #военное_положение #гриценко
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