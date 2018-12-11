Ляшко требует добавить в приватизационные условия "Центрэнерго" обязательную покупку украинского угля

После приватизации "Центрэнерго", конкурс по которой запланирован на 13 декабря, государственные шахты окажутся на грани закрытия, ведь потеряют рынок сбыта и столкнутся с ухудшением экономической и социальной ситуации, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"По этому конкурсу уже куча скандалов. Первое - все участники конкурса имеют отношение к России и к украинской власти. Второе - сейчас в приватизационных условиях по "Центрэнерго" не закреплено обязательство новых потенциальных владельцев покупать уголь украинских государственных шахт. Это значит, что в следующем году "Центрэнерго" снизит или вообще остановит закупку угля государственных угледобывающих предприятий. Будут брать или ресурс шахты "Краснолиманская", который имеет сомнительное происхождение, или еще хуже - возить уголь из РФ", - написал политик на своей странице в Фейсбук во вторник.

По словам О.Ляшко, в январе-октябре 2018 Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 15,5% - на 2 млн 343 тыс. тонн - до 17 млн 426 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом из России поступило угля на 1 млрд 526 млн долларов (доля в импорте - 62%).

"На угольных предприятиях страны работает более 78 тыс. человек. Если наши станции не будут покупать украинский уголь, то мы ставим под угрозу не только самих шахтеров, а их семьи, их детей. Мы требуем от правительства срочно добавить в приватизационные условия "Центрэнерго" обязательную покупку украинского угля. Это гарантия стабильного сбыта топлива для государственных шахт", - подчеркнул лидер "радикалов".