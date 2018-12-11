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13:20 11.12.2018

Гриценко о военном положении: Напугали не агрессора, а напугали людей

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Гриценко о военном положении: Напугали не агрессора, а напугали людей

Военное положение должно укреплять обороноспособность и противодействовать агрессору, а не создавать панику среди населения, подчеркнул лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Военное положение должно показать решительность намерений, чтобы агрессор на нас не пошел, а мы спали спокойно. А так не агрессора напугали, а напугали наших людей. Я не хочу, чтобы людей пугали. Это нечестно и неправильно", - сказал А.Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, нынешний список мероприятий, который ввел президент в рамках военного положения, является бутафорным. Зато политик рассказал, какой комплекс мер предусматривает режим военного положения. В частности, речь идет о прекращении всех отпусков и отзыв из отпусков военнослужащих, укомплектования воинских частей и соединений, которые сразу идут в бой. В случае введения военного положения предприятия оборонно-промышленного комплекса переводят свою работу на 3 смены, чтобы быстро восстанавливать технику проводить необходимые работы. Кроме того, заводские бригады должны выезжать в войска и работать там.

Политик добавил, что должна переходить на военное режим вся система транспорта, инфраструктуры. Гражданские авиалайнеры должны переоборудоваться, чтобы доставлять войска, а территория готовиться в инженерном и фортификационном плане. Кроме того, во время военного положения работает система оповещения населения, чтобы люди знали, где им прятаться, где лечиться и как будет организована эвакуация.

"Все надо делать ответственно, по-взрослому, честно и вовремя. Вовремя вводить военное положение надо было еще в 2014 году, когда прорывались российские батальонные тактические группы, танки, артиллерия, системы залпового огня. Когда наши солдаты гибли десятками и сотнями. Тогда это надо было сделать. Сейчас - нет ", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #украина #военное_положение #гриценко
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