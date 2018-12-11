Безсмертный: Европейским лидерам надо перестать улыбаться Путину и начать принимать адекватные решения

Французский президент Эммануэль Макрона принял адекватные меры в ответ на протесты "желтых жилетов" в Париже, но Европа недооценивает разрушительное воздействие внешних сил, поскольку до сих пор сидит на коррупционной игле России, считает экс-вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный, комментируя последние события во Франции.

"Выиграл или проиграл Макрон в результате действий правительства в условиях выступлений "желтых жилетов", надо оценивать французам. Я считаю, что выиграл и француз, и французское государство, и французская демократия, и лично Макрон. Почему? Потому что страна не перешла черту" - сказал он, сообщают в пресс-службе политика во вторник.

По словам Р.Безсмертного, в этом деле есть одна вещь, которую пока никто не замечает - это внешний фактор. Поэтому части французов будет стыдно за то, что они сделали. Часть будет преследуемая и привлечена к уголовной ответственности. Часть давно изменила свою Родину и служит другим за деньги.

"Я не знаю, услышат ли меня лидеры европейских стран. Европа находится на коррупционной игле России. Остановитесь! Придите в себя, ибо все, что произошло во Франции, - это составляющие операции, которая финансировалась через чешскую банковскую систему, в частности леворадикальные движения Франции. Глаза откройте! Пройдет время, на все эти вопросы будет дан ответ", - отметил политик.

По убеждению Р.Безсмертного, некоторые вещи из речи французского президента крайне необходимыми для принятия соответствующих решений и в Украине.

"Слава Богу, что есть Франция и Макрон. По нему можно смотреть, как должен действовать ответственный лидер в сложной ситуации. Это пример того, какой должна быть реакция Лидера", - подчеркнул он.

В то же время, по его мнению, европейская система безопасности, контрразведки и оперативного влияния на ситуацию является слабой.

"Система безопасности Европы не готова сегодня противостоять современным способам войны, которую ведет Россия против Европы. Кремль не будет останавливаться. Это движение перерастет в подпольные группы, в террористические акты. Этого джина было выпущено внешними силами, его загнать невозможно. Он теперь будет долго мучить Европу и Францию ​​в частности", - сказал экс-вице-премьер.