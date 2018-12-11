Наливайченко: Весь экономический груз власть перекладывает на людей

Недавно Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила об очередном повышении тарифов на тепло с 1 января 2019 года. Это значит, что каждый украинец должен будет заплатить за отопление на 12-24% больше, отметил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Вместо того, чтобы возвращать деньги украинских олигархов из оффшоров, вместо того, чтобы создать антикоррупционный суд, а не имитировать его создания - власть снова весь экономический груз переводит на людей - нас с вами! Люди выживают вместо того, чтобы жить! В домах холодно - а власть снова готовится поднимать коммуналку! ", - написал политик в Фейсбук во вторник.