В Раду могут пройти шесть партий, но "Оппоблок", "Самопомич" и "Народный фронт" барьер не преодолевают – опрос КМИС

Шесть политических партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы в украинский парламент проводились в третьей декаде ноября – начале декабря 2018 года, однако более четверти потенциальных избирателей еще не определились со своим выбором, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно представленным в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник данным соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ноябре, то 13,1% (23,4% среди тех кто определился со своим выбором) украинцев отдали бы предпочтение ВО "Батькивщина", 7,3% (13%) – за партию "Слуга народа", 6,3% (11,3%) – за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 6,3% (11,2%) – за "Блок Петра Порошенко", 5,1% (9,1%) – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,5% (8%) – за Радикальную партию Олега Ляшко.

При этом представленные ныне в парламенте фракциями партии "Оппозиционный блок", "Самопомич" и "Народный фронт" в случае выборов не набирают достаточного для преодоления 5%-го барьера: за "Оппоблок" готов отдать свои голоса 1,1% от всех опрошенных (или 2% от тех, кто намерен принимать участие в голосовании", за "Самопомич" – 2,2% (3,6% соответственно), а за "Народный фронт" – 0,1% (и 0,2%).

Вместе с тем, 26,9% респондентов еще не определились со своим выбором, а 10,9% заявили, что приняли решение не участвовать в голосовании, еще 3,9% - вычеркнули бы все партии, испортили бюллетень.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - близких к 5%.