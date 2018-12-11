Тимошенко проводит в Киеве Всеукраинский молодежный форум

Во вторник, 11 декабря, в Киеве проходит Всеукраинский молодежный форум с участием лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщается на сайте фракции.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 1000 участников. Среди них - лидеры студенческого самоуправления, эксперты по вопросам молодежной политики, представители гражданского общества, бизнеса и международные партнеры.

Цель форума - обсудить инструменты создания необходимых условий для самореализации украинской молодежи.