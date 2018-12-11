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Выборы

09:48 11.12.2018

Садовый об объединение с Гриценко: Я настроен идти в президенты и побеждать

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Садовый об объединение с Гриценко: Я настроен идти в президенты и побеждать

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.

"Президентская кампания начинается в январе 2019. Мы все понимаем, что кампании часто ломают все рейтинги. Поэтому я настроен идти и побеждать. Президент Украины должен быть один", - сказал А.Садовый в эфире "24 канала" в понедельник.

В то же время политик не исключает возможности объединить демократические силы к парламентским выборам.

"Вопрос объединения к выборам в Раду обсуждался и с Гриценко, и с Вакарчуком, и с "Демальянсом". Считаю, что должна быть создана большая и мощная команда, которая должна побеждать на парламентских выборах и брать большинство в Раде", - добавил политик.

Теги: #украина #садовый #выборы
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