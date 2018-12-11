Гриценко рассказал о первых шагах на посту президента

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко отметил, что в первую очередь новый президент должен восстановить верховенство права, защитить права, свободу и собственность человека.

"Самое важное для подъема экономики, возрождение доверия, привлечения внешних и внутренних инвестиций это восстановить верховенство права, защита прав, свобод и собственности человека. Президент, согласно Конституции, является тому гарантом. Это будет ключевая вещь", - подчеркнул лидер "Гражданской позиции" во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Кроме этого, по словам А.Гриценко, среди первых пяти шагов должны быть кадровые решения по тем, кто назначается непосредственно президентом. Это глава администрации, секретарь СНБО, начальник Генштаба, руководители разведок, а также кандидатуры, которые назначаются с согласия парламента, - глава Нацбанка, ГПУ, СБУ и министры обороны и иностранных дел.

"Они дадут людям чувство уверенности, что это будут профессионалы, меньше говорить и больше отчитываться, генерировать спокойствие и уверенность", - добавил политик.

А.Гриценко также заверил, что избавит влияния силовиков на экономику и переориентирует их на защиту народа и страны от врага: "Они будут заниматься тем, чем должны согласно закону, защищать конституционный строй, будут бороться с терроризмом".

Политик напомнил, что после выборов планирует внести законопроект о процедуре отстранения президента от власти, об импичменте.

"Тогда отменят неприкосновенность народных депутатов", - уверен А.Гриценко.

Лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак, которого назначили председателем центрального штаба А.Гриценко добавил, что среди первых шагов президента должно быть также внесение как неотложного закона об изменении избирательной системы, закона об изменении порядка формирования судейского корпуса и проекта закона об изменении деятельности антимонопольных органов.

"Я попрошу президента их внести. Это важно", - подчеркнул В.Чумак.