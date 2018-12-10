Выборы2019

Выборы

17:45 10.12.2018

Безсмертный: Протестами в Париже Путин хочет "сбить" Макрона

1 мин читать
Безсмертный: Протестами в Париже Путин хочет "сбить" Макрона

За массовыми протестами в Париже стоят внешние силы, которые пытаются не допустить лидерства французского президента Эммануэля Макрона в Европе, считает политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"События в Париже говорят о том, что кому-то очень не хочется, чтобы Макрон вышел на лидирующие позиции в Европе. Это работа конкретно против него", - сказал он, сообщается на официальном сайте политика в понедельник.

Р.Безсмертный убежден, что к нынешним погромам во Франции имеет отношение Россия, которая пытается "сбить Макрона". По его мнению, французский президент мог попасть под удар потому, что после намерений немецкого канцлера Ангелы Меркель уйти из политики, именно он был вероятным кандидатом на лидерство в Европе.

"Сохранит Меркель свой статус канцлера до 2021 года? Ее отставка может произойти раньше. Причиной этой отставки будет вопрос, который невозможно сейчас решить - это "Северный поток". Именно оно будет все время торпедировать ситуацию", - отметил он.

Поэтому, по его словам, ситуация в Европе в целом будет ухудшаться: сначала в политическом смысле, затем - в финансово-экономическом. "Кризис в Европе надо решать. Но нет ответа на вопрос, как остановить мир от скатывания в пропасть. Путин это всячески раскручивает", - считает Р.Безсмертный.

Теги: #париж #роман_безсмертный #макрон #безсмертный
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Безсмертный считает, что восстановить международные гарантии по Будапештскому меморандуму уже невозможно

Безсмертный: Договор о дружбе с Россией - пиар Порошенко многократного использования

Безсмертный: Ситуацию на границе с Республикой Беларусь надо контролировать, потому что там тоже не вполне безопасно

Безсмертный: Парламент должен инициировать расследование действий военного командования

Безсмертный об отмене встречи Трампа и Путина: Над миром вновь может нависнуть угроза ядерной войны

Безсмертный: Переселенцам надо предоставить возможность голосовать

Безсмертный считает, что к нападению на партийцев Гриценко причастна власть

Безсмертный отменяет свои поездки по регионам, взамен призывает украинцев к общению с ним в Фейсбуке

Безсмертный: К диалогу между Россией и Украиной надо включить посредника

Безсмертный не исключает продолжения военного положения и переноса выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Полтавской области националисты облили краской приемную Юрия Бойко

Тимошенко заявила о намерении провести судебную реформу

Скандальный политтехнолог Владимир Петров заявил, что будет участвовать в президентских выборах

Гриценко: в Украине не должно быть олигархов, монополий и разгула силовиков в экономике

Гриценко: моих бигбордов в 5-6 раз меньше, чем у других кандидатов, и размещаются они за счет членов партии

И.Кива о борьбе с коррупцией: Власть не будет уничтожать сама себя

Бойко: Обеспечить защиту прав человека в Украине сможет только новая демократическая власть

Гриценко о выборах-2019: Во втором туре мы побеждаем всех

Ольга Богомолец обратилась к Авакову из-за вандализма на могилах воинов АТО

Виктор Чумак и Анатолий Гриценко объединились в одну команду

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА