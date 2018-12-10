Безсмертный: Протестами в Париже Путин хочет "сбить" Макрона

За массовыми протестами в Париже стоят внешние силы, которые пытаются не допустить лидерства французского президента Эммануэля Макрона в Европе, считает политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный.

"События в Париже говорят о том, что кому-то очень не хочется, чтобы Макрон вышел на лидирующие позиции в Европе. Это работа конкретно против него", - сказал он, сообщается на официальном сайте политика в понедельник.

Р.Безсмертный убежден, что к нынешним погромам во Франции имеет отношение Россия, которая пытается "сбить Макрона". По его мнению, французский президент мог попасть под удар потому, что после намерений немецкого канцлера Ангелы Меркель уйти из политики, именно он был вероятным кандидатом на лидерство в Европе.

"Сохранит Меркель свой статус канцлера до 2021 года? Ее отставка может произойти раньше. Причиной этой отставки будет вопрос, который невозможно сейчас решить - это "Северный поток". Именно оно будет все время торпедировать ситуацию", - отметил он.

Поэтому, по его словам, ситуация в Европе в целом будет ухудшаться: сначала в политическом смысле, затем - в финансово-экономическом. "Кризис в Европе надо решать. Но нет ответа на вопрос, как остановить мир от скатывания в пропасть. Путин это всячески раскручивает", - считает Р.Безсмертный.