В Полтавской области националисты облили краской приемную Юрия Бойко

В ночь на 9 декабря представители ультрарадикальной организации "С14" испортили фасад общественной приемной народного депутата, сопредседателя "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко в городе Кременчуг Полтавской области.

"Своими грязными и трусливыми выходками радикальные молодчики не запугают ни работников приемной, ни тех, кто поддерживает Юрия Бойко.Поддержка оппозиции, как и Ю.Бойко, растет с каждым днем. "Оппозиционная платформа - За життя" продолжит борьбу против произвола власти, которая уничтожила страну, а людей загнала в нищету", - сообщили в пресс-службе "Оппозиционный блок" в понедельник.

Кроме этого, в политсиле подчеркнули, что с момента открытия приемной народного депутата поступило более сотни обращений от жителей города.

"Большинство жалоб связаны с бытовыми проблемами, которые не решаются местной властью – это и вопросы дорог, и придомовых территорий, тарифов, медицинского обслуживания, субсидий, чернобыльских выплат. Ни один из них не остался без ответа. За небольшое время работы жители Кременчуга увидели, что их проблемы наконец-то стали решаться", - отметили в партии.